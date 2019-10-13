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    HaberlerEge‘Tüm Türkiye’yi korumak görevimiz’
    13.10.2019 - 01:01 |

    ‘Tüm Türkiye’yi korumak görevimiz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bornova’da kurulan, Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonu’na bağlı obayı ziyaret etti.

    ‘Tüm Türkiye’yi korumak görevimiz’

    Barış Pınarı Harekatı’nın gündeme geldiği buluşmada, “İzmir’in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda, Kars’ın da, Mardin’in de Urfa’nın da” diyen Dağ, “Bu sürece gelinceye kadar diplomatik birçok yol denendi. Güvenli bölge önerimiz ne yazık ki dünya devletleri tarafından karşılık bulmadı. Türkiye’nin güvenliği bizim öncelikli sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.

    İyi ayrım yapılmalı

    Harekata son verilmesine yönelik açıklama yapan kişi ve kurumların da birlik ve beraberliği zedelediğini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:
    “Ülkemizin hakkını koruma noktasında hiçbir zaman geri durmayacağız. Sosyal medyada, üzerinde oynanmış fotoğraflarla harekata karşı algı yaratmata çalışanlar var. Kamuoyundan beklentimiz iyi karşılaştırma yapmaları. Fırat Kalkanı Operasyonu’nda da sivil ve terörist ayrımına dikkat ettik. Diğer ülkelerin operasyonlarının yıkıcı sonuçları ortada.” l HANDE NAYMAN DHA

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