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    HaberlerEgeTuna Masters’ın kazananı Özgener
    24.09.2019 - 00:34 |

    Tuna Masters’ın kazananı Özgener

    Tuna Masters’ın kazananı Özgener

    Avrupa’nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ‘Tuna Masters Teos Devler Ligi’ tamamlandı. Turnuvanın son gün yarışları için hakem heyeti, 170 santimetrenin altı balıkların yakalanmaması ve denize bırakılması, 170 santimetre üstü balıkların ise yarışma kapsamında değerlendirilmesi kararı aldı. Sığacık Körfezi’ndeki yarışmada 170 santimetre boyundaki orkinosu yakaladıktan sonra salan Toro ekibinden Tolga Aydınol, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Turnuvanın ilk günü 94.6 kilogram orkinos yakalayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in teknesi ‘Tornado’ ekibi, “En Büyük Balık” ödülünü kazandı. l AA

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