Tünelin sonundaki ışık göründü

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Milliyet Ege’ye konuk oldu. Futboldan basketbola yeşil kırmızılı renklerin yarıştığı her alanda iddialı bir sezon geçireceklerini vurgulayan Başkan Büyükkarcı, “Konsantrasyonuzumu en üst seviyede tutarak başarılı sonuçlar elde edeceğiz” dedi

‘Ayaklarımız yere sağlam basacak’

Göreve geldiği günden bu yana devrim niteliğinde adımlar atan ve Karşıyaka armasının olduğu her branşta başarının peşinde koşan Başkan Turgay Büyükkarcı, Milliyet Ege Spor Müdürümüz Mehmet Demirtaş ve Usta kalemimiz Fatih Tanfer’in sorularını samimiyetle cevapladı. Başkan Büyükkarcı, “Karşıyaka bu sezon her alanda en iyisi için mücadele edecek. Basketbolda baştan aşağı yenilenen görünümü ile lige damgasını vuracak. Futbolda ise yakaladığı uyum ve istikrar ile ayakları yere sağlam basacak” diye konuştu.

- Yeni sezonda nasıl bir Karşıyaka futbol takımı izleyeceğiz? Çalışmalar ve altyapı nasıl? Bu sene umutlar gerçekleşir mi?

Umut tacirliği yapmak istemiyorum. Ben bu kulübü algılarla değil, olgularla yönetme gerektiğine inanıyorum. Ayağı yere sağlam basan, bütçeleri yapılmış, sistematik büyümeye inanan bir insanım.

Bu da malesef sabır istiyor sabır da Türkiye’deki spor kamuoyunda az bulunan bir şey. Gerçekçi olmamız gerekirse, sabırlı olmak zorundayız. Futbol takımımız uzun süreden beri beraber oynayan bir takım. Bu takım yapımızı mali yapıyla da güçlendirdik. Takımımızda alacağı olan kimse yok. Camiayla yapısı uyuşmuş ve son derece disiplinli ve iyi bir hocamız var. Geçen sene Teknik Direktörümüz Mesut Toros yaptıklarıyla kendini kanıtladı ve bize çok yardımcı oldu. Öncelikle kulüp disiplinini çok çabuk kavradı ve bu prensiplerinden ayrılmadan hareket ediyor. Altyapıya çok güvenmiş bir hoca ve altyapıyla son derece ilgili. Bu yüzden 2 yıllık anlaşma yaptık. Umutluyum çünkü takım çok iyi ve disiplinli çalışıyor. Akıllarında maddi herhangi bir soru işareti yok. Tesislerle ilgili bir sorunumuz yok. Konsantrasyonu üst seviyede tuttuğumuz zaman bence başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum, Mesut Toros’a ve çocuklara da çok güveniyorum.

- Beraber çalıştığınız yönetici arkadaşınız sizden ayrıldı bunun nedeni neydi?

Ayrılış sebeplerini ben ve yöneticiler net bir şekilde bilmiyoruz. Önceden ayrılacaklarına dair bir şey söylemediler. İstifalarını gördüğümüz zaman bize de süpriz oldu. Bir kısmı teşekkür ederek ayrıldı, bir kısmı görüş ayrılığı nedeniyle ayrıldı. Gökhan Şensan’a ayrılmaması için ısrar ettim. Ama bana yorulduğunu söyledi. Net olarak neden ayrıldığını bilmiyoruz. Futbol şube bana bağlı. Piyasada basketbol üzerinde bazı spakülasyonlar yapıldı. Futbol şubenin para problemi olsun ama yönetimi mi olsun yoksa para problemi olmasın da yöneticisi mi olmasın? Şu anda sorunları halledilmiş bir futbol şubesi var. Menajerliğe de Cem Değirmencioğlu’nu getirdim. Kulübün en eski çalışanı ve en fazla kulüp hafızası olan bir isim. Futbol şubede hiçbir aksama olmuyor. Doğru insanlar olursa kötü mü olur? Olmaz. Futbol şubesinde çalışmak isteyenlere kapılarımız açık. Ama sadece futbol şubesi olsun diye de bu yapıyı bozmak doğru değil. Geçen sene futbol maçına benden fazla giden yönetici yoktur. Bu sene, eleştirilerden birisi kampa gitmememle ilgili. Kampa bilerek gitmem. Kamp, futbolcularla hocaların baş başa verip kendilerini dinledikleri yerdir. Kamplar spor kulübündeki yöneticilerin boy göstereceği yerler değildir. Ben antrenmanlara da gidiyorum, fotoğraf çekilmediğimiz için görülmüyor. Futbol ve diğer konularda profesyonelliğin gerektirdiği gibi davranıyorum.

- Basketbolda müthiş bir hamle yaptınız. Gelecek için neler yapmanız gerektiği, bu kadar masrafın, yaptırımların, sponsorlar, sıkıntıları, ve size getirileri ne olacak?

Biz yönetime geldiğimiz zaman basketbol takımımız küme düşüyordu. Pınar grubu bizi destekledi ve o sezonu öyle atlattık. Geçen sezon iyi bir takım kurmak için yola çıktık ama kriz patladı. Biz de vites küçültüp sportif başarı yerine borç eritmeye odaklandık. Hesapladığımızdan da kötü bir sportif başarı yaşadık ama ciddi manada borç ödedik. Bizim basketbolumuz bütün kulübü finanse ediyor. Son 10 senede geliri ve gideri baştan belli olan tek branş basketboldur. Arkamızda Pınar gibi çok güçlü bir sponsor var. 23 yıldan bu yana emekleri ve hakları ödenmez. Bu sene basketbolla birlikte camiayı hareketlendirmek gerektiğine inandık çünkü kulüpte bazı şeylerin altyapısını yaptık ama kurumsallaşma çok önemli. Basketbolun başına da Ufuk Sarıca gibi deneyimli bir ismi getirdik. Milli takımın hocasını getiriyoruz yine de garip sesler duyuyoruz. İyi bir takım kurup armayı yükseltmeyi hedefledik. Bunun etkilerini gördük. Türkiye’deki çok büyük firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Bu etkiyi bütün branşlara yansıtmayı düşünüyoruz. Bugün 84 bin euro borcumuz olan oyuncumuza 44 bin euroya transfer yasağını kapattık. -6dan kurtardık. Bunun dışında futbolda bir tane dosyamız kaldı. Futbolun puan silme cezasını tarihten siliyoruz. Piyasada söylenen bütçelerle bizim yaptığımız bütçelerin uzaktan yakından alakası yok. Divan Kurulu benden toplantı istedi bu konularla ilgili soru sormak için ben hepsini bütün sözleşmelerle birlikte gösterdim. Bir tane hedefimiz var; gurur duyulacak bir takım yaratmak istiyoruz. Başına Türkiye’nin en iyi hocalarını getirdik. Bu hocalar sadece Karşıyaka A takımımızda değil bütün altyapımızla da ilgilenecekler. Birkaç yıla kadar Avrupa’nın en iyi altyapısına sahip bir basketbol takımı olacağız.

Stadımızı istiyoruz!

- Karşıyaka Stadı’nın ve transfer yasağının son durumu nedir?

Karşıyaka Stadı’nın mutlaka yerine yapılmasını istiyoruz. Belediye başkanımızın isteği hem de devletin isteği olduğu görünüyor. Takım kurulumunu bitirdik sistemimiz oturuyor. Bundan sonra 2 şeye ağırlık vereceğiz. Bir tanesi stat konusu. Eylül ayı içinde programımızı yapıp Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile beraber Ankara’ya gidip bu işin takipçisi olacağız. İkinci konu transfer yasağı. Transfer yasağı bize altyapının önemini gösterdi. Transfer yasağını kaldırmak istiyoruz ama burada müthiş bir desteğe ihtiyacımız var. Baktığımız zaman geçen sezon o kadar kampanya yapmamıza rağmen 29 tane kombines bileti satılmış.Demek ki taraftarımızın bize biraz daha destek olması lazım. 10-15 bin kombine satarsak bütün problemler hallolur.

‘Tek gerçek Karşıyaka’

Futbolcularımızın geriye dönük alacağı kalmadı. Biz yönetim olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizlere gerek İzmir’deki müsabakalarda gerekse dış sahada desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın yeni sezon kombinelerine ilgi göstermesini bekliyoruz. Maalesef 3. Lig’de gelirlerimiz çok kısıtlı. Tüm finansmanı yönetim olarak kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın satışa çıkardığımız kombine kartlara ilgi göstermesini bekliyoruz.

Bugüne kadar Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka Belediyesi, 1912 Derneği ve Taraftarlar Derneği birbiriyle pek irtibatta değildi. Ortada bir kopukluk vardı. Bütün olmak için kenetlenmek için bir görüşme yaptık ve olumlu dönüş aldık. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı, Belediye Başkanı, 1912 Derneği Başkanı ve Taraftarlar Derneği Başkanı, salı günü kulüpte ortak bir açıklama yapacağız. Biz dört dernek ve belediye, kol kola girip kulübü yükseltmek için çalışacağız. Karşıyaka için en iyisini yapacağız. Herkesinde bizlere destek olmasını temenni ediyorum.