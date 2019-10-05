‘Turan, turizm adası olacak’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen hafta başladığı mahalle ziyaretlerini Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Turan mahalleleriyle tamamla-dı.

24 mahallenin sokaklarını gezen ve sorunları yerinde belirleyen Sandal, Turan Mahallesi’ni bir turizm adası gibi ele alacaklarını ve bölgeyi Kordon gi-bi yeni bir yaşam alanına dönüştürmek istediklerini söyledi. Başkan Sandal ayrıca 2 mahallenin daha kreş sorununu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Turan Mahallesi’nde Muhtar Nursel Ölmez’le bir araya gelen Başkan Sandal, mahalleyi bir bütün halinde turizm adası olarak değerlendirmek ve yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini dile getirdi, “Asıl niyetimiz, ikinci bir Kordon’u Turan’a taşımak. Burada yeni bir yaşam alanı oluşturmak istiyo-ruz. Burayla ilgili büyük ölçekli projeler var. O nedenle burayı bir turizm adası olarak düşünmek lazım. Sahilin düzenlemesiyle birlikte, yapılacak yeni düzenlemelerle burası bambaşka bir hale gelebilir” diye konuştu.

Sandal ayrıca mahalledeki metruk binaların sahipleriyle görüşülüp bir düzene sokulmasıyla ilgili olarak da çalışma yapılmasını istedi.

‘Şov değil iş yapacağız’

Muhittin Erener Mahalle Muhtarı Yılmaz Güngör’den kreş, yol düzenlemeleri, park, sosyal tesis ve spor alanı taleplerini alan Sandal, muhtarlığın üs-tündeki semt merkezinin kreşe dönüştürüleceğini belirtti, alt kesimlerden başlanarak yukarı sokaklara doğru asfaltlama ve yol düzenleme çalışmalarının yapılacağını aktardı. “Şov değil, iş yapacağız. Amacımız, tasarruf tedbirleriyle elde ettiğimiz geliri hizmet olarak vatandaşımıza sunmak” diyen Başkan Sandal, camiye ait kreşin yeni yapılacak yere taşınabileceğini ve yerine de taziyeevi yapılabileceğini söyledi. 100. Yıl İlkokulu’nu ve Bayraklı 2 No’lu Sağlık Ocağı’nı da ziyaret eden Sandal, ihtiyaç olan tadilatların ve bahçe düzenlemelerinin imkanlar dahilinde yapılacağını ifade etti.

Refik Şevket İnce Mahallesi’nde de Muhtar Hasan Çelik, yeni binaların kamuya terk ettiği alanlarda asfaltlama yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili bürokratlarına talimat veren Başkan Sandal, önümüzdeki hafta itibariyle mahallede asfaltlama çalışmalarının başlayacağını belirtti. Başkan Sandal, ayrıca muhtarlık binasının yerine 3-4 sınıflık kreş yapılacağını, muhtarlığın da park içindeki başka bir alana taşınacağını açıkladı.

Sandal, bu ziyaretleri 6 ayda bir yapacağını ve vatandaşlarla buluşacağını sözlerine ekledi.