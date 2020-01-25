Turgutlu potada milli gurur

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan milli gurur yaşayan antrenör ve oyuncuyu milli kampa uğurladı. Başkan Akın, “Bizlere bu gururu yaşatan, göğsümüzü kabartan hocamıza ve oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum”dedi.