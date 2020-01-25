25.01.2020 - 03:36 |
Turgutlu potada milli gurur
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Baş Antrenörü Ceyhan Önk yardımcı antrenör olarak, Turgutlu Belediye U 16 takımı forması giyen 15 yaşındaki Şükran Sakallı U 15 Yıldız Kız Milli Takımı’na davet edildi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ile Ahmet Daşkan milli gurur yaşayan antrenör ve oyuncuyu milli kampa uğurladı. Başkan Akın, “Bizlere bu gururu yaşatan, göğsümüzü kabartan hocamıza ve oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum”dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.