Turgutluspor avantajı kaçırdı

Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Oyuncularım 2-0 öne geçtikten sonra çok fazla rahatladı. Bu rahatlık bize pahalıya mal oldu. Rakibin kaçan penaltı sonrası dönüş bizim için şanstı ama yapılan hatadan ikinci golü kalemizde gördük. Sahada iki farklı takım gördüm. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız, rehavete izin vermeyeceğiz” dedi.