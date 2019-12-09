10.12.2019 - 00:00 |
Turgutluspor avantajı kaçırdı
TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste Kozan ve Karşıyaka galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erbaaspor’la 2-2 berabere kaldı. Büyük avantajı kaçıran kırmızı siyahlılar zirve yarışında önemli bir fırsatı tepti.
Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Oyuncularım 2-0 öne geçtikten sonra çok fazla rahatladı. Bu rahatlık bize pahalıya mal oldu. Rakibin kaçan penaltı sonrası dönüş bizim için şanstı ama yapılan hatadan ikinci golü kalemizde gördük. Sahada iki farklı takım gördüm. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız, rehavete izin vermeyeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.