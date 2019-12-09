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    HaberlerEge Haberleri Turgutluspor avantajı kaçırdı
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    10.12.2019 - 00:00 |

    Turgutluspor avantajı kaçırdı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste Kozan ve Karşıyaka galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor, evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erbaaspor’la 2-2 berabere kaldı. Büyük avantajı kaçıran kırmızı siyahlılar zirve yarışında önemli bir fırsatı tepti.

    Turgutluspor avantajı kaçırdı

    Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Oyuncularım 2-0 öne geçtikten sonra çok fazla rahatladı. Bu rahatlık bize pahalıya mal oldu. Rakibin kaçan penaltı sonrası dönüş bizim için şanstı ama yapılan hatadan ikinci golü kalemizde gördük. Sahada iki farklı takım gördüm. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız, rehavete izin vermeyeceğiz” dedi.

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