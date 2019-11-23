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    HaberlerEge HaberleriTurgutluspor çıkış arıyor
    23.11.2019 - 00:00 |

    Turgutluspor çıkış arıyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 maçını kaybederek 5. sıraya gerileyen Turgutluspor, bugün evinde Kozanspor’la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak maçı Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Kırmızı siyahlılar, 10. basamaktaki rakibini yenerek kötü gidişe dur demeye çalışacak. Öte yandan son 3 maçta puan alamayan Turgutluspor’da yönetim, kamuoyunda yer alan Cüneyt Biçer ile yolların ayrıldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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