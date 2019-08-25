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    HaberlerEgeTurgutluspor, provayı Manisa’yla yapacak
    25.08.2019 - 07:50

    Turgutluspor, provayı Manisa’yla yapacak

    TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor, 2019-20 sezonu için bugün açılış töreni gerçekleştirecek.

    Turgutluspor, provayı Manisa’yla yapacak

    Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.30-17.00 arasında kulübe hizmet etmiş vefat eden eski başkan, yönetici, futbolcu ve çalışanlar anısına lokma döktürülecek. Kırmızı siyahlılar, 17.30’da ise 2. Lig’in iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Takımımız her geçen gün iyiye gidiyor. Oyuncularımızın şu ana kadarki performansından memnunum. Sezon açılışında karşılaşacağımız Manisa FK karşısında takımımızın son durumunu göreceğiz” diye konuştu.

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