25.08.2019 - 07:50
Turgutluspor, provayı Manisa’yla yapacak
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor, 2019-20 sezonu için bugün açılış töreni gerçekleştirecek.
Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda saat 15.30-17.00 arasında kulübe hizmet etmiş vefat eden eski başkan, yönetici, futbolcu ve çalışanlar anısına lokma döktürülecek. Kırmızı siyahlılar, 17.30’da ise 2. Lig’in iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçına çıkacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, “Takımımız her geçen gün iyiye gidiyor. Oyuncularımızın şu ana kadarki performansından memnunum. Sezon açılışında karşılaşacağımız Manisa FK karşısında takımımızın son durumunu göreceğiz” diye konuştu.
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