"Turistin gezi rotasına Bornova da eklenmeli"

Bornova Belediyesi’nin yanısıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destekleriyle Ege Üniversitesi tarafından sürdürülen Yeşilova Höyüğü 2018-2019 kazı dönemi tamamlandı. Kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 200 buluntu Bornova Belediyesi’nin İzmir’e kazandırdığı Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 8000 yıllık bilanço defteri ve İskender dönemine ait gümüş sikke dikkat çekti.



Kazılar 12 ay sürebilir



Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, üretilen kesici aletlerin bir taş üzerine çentik atılarak takibinin ve kontrolünün yapıldığını, bunun da bugünün bilanço defteri gibi olduğunu söyledi. Höyükten çıkarılan çipura, midye ve vatoz balığı gibi deniz ürünlerinin kalıntılarının da neolitik dönemdeki yaşama ilişkin önemli bilgiler verdiğini dile getirdi.



Açık alanların üstlerinin demonte şekilde kapatılıp kazıların kış aylarında da sürebileceğini belirten Başkan İduğ, “12 aylık bir çalışma düzeni burada 10 yılda elde edilecek gelişmeyi 4-5 yılda elde edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle bu sistemin kurulması konusunda belediye olarak destek vereceğiz. Bornova müze kent olmayı fazlasıyla hakediyor. Kruvaziyerle gelen turist Kadifekale, Kemeraltı, Agora, Efes ve Şirince’ye ek Bornova’yı da gezebilir. Homeros, Yeşilova Höyüğü ve Bornova Misket Üzümü üç önemli kimlik olarak öne çıkıyor. Bu konuda bakanlık ve Büyükşehir’e de görev düşüyor” diye konuştu.