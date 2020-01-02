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    HaberlerEge Haberleri Turizm cennetinde yılbaşı heyecanı
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Turizm cennetinde yılbaşı heyecanı

    2020 yılını bir dizi etkinlikle kutlayan Çeşme Belediyesi yılbaşı gecesi Çeşme ve Alaçatı’da eş zamanlı konserler düzenledi.

    Turizm cennetinde yılbaşı heyecanı

    2020 yılını bir dizi etkinlikle kutlayan Çeşme Belediyesi yılbaşı gecesi Çeşme ve Alaçatı’da eş zamanlı konserler düzenledi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Cenk Bosnalı, Alaçatı’da ise Ilgın Timoçin sahne aldı. Soğuk havaya aldırmayan yüzlerce doyasıya eğlendi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın geri sayımı ile havaifişek gösterileri eşliğinde yeni yıla giren Çeşmeliler yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı. Başkan Oran, “Benim güzel Çeşme Ailem. Hepinizi çok seviyorum. 2020 hepimize güzel gelsin” dedi.

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