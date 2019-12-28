28.12.2019 - 00:02 |
‘Turizm için her şey elimizin altında’
Ayvalık İlçesi Turizm Geliştime Birliği (AYTUGEB) Genel Kurulu’nda, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) bölge için önemi görüşüldü. Tüzük gereği birliğin başkanı olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergün, EMITT’te kurulacak
standıa, tüm kurum ve kuruluşların sahip çıkması gerektiğini, Ayvalık’ın zeytini, tarihi dokusu, doğası, adaları, denizi ve güneşiyle muhakkak yer alması gerektiğini dile getirdi.
Ergin, dünyanın en kaliteli zeytinyağının bile sadece bir turizm vesilesi olabileceğini, mimari dokusu ve kültürüyle Ayvalık’ın ön plana çıkartılması gerektiğini belirtti.