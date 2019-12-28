standıa, tüm kurum ve kuruluşların sahip çıkması gerektiğini, Ayvalık’ın zeytini, tarihi dokusu, doğası, adaları, denizi ve güneşiyle muhakkak yer alması gerektiğini dile getirdi.



Ergin, dünyanın en kaliteli zeytinyağının bile sadece bir turizm vesilesi olabileceğini, mimari dokusu ve kültürüyle Ayvalık’ın ön plana çıkartılması gerektiğini belirtti.