Turizm liderlerine Bodrum’u anlattı

Türkiye’den katılan ilk belediye başkanı olan Aras, plajlarla ilgili olarak kıyıların kullanımı, dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştıran proje ve uygulamalar, endemik bitkileri ve canlıları koruyan çalışmalara dair bilgilendirme yaptı. Başkan Aras, “İnsanların tercihi artık doğa ve çevre dostu, turizm ve kültür değerleriyle bütünleşen, tarıma dayalı ve aynı zamanda konforlu konaklamaya doğru evriliyor. Biz Bodrum turizmi için böyle bir gelecek planlıyoruz” diye konuştu.