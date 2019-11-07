‘Turizm payı belimizi büktü’

İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası’nın düzenlediği toplantıda, 1 Ekim’de uygulamaya giren turizm payının, küçük işletmelere etkileri masaya yatırıldı. İzmir’deki otellerin önemli kısmının belediye belgeli ve aile işletmesi tarzında olduğunu belirten oda Başkanı Mehmet Gönen, işletmelerin kepenk kapatmaya gideceğini belirtti. Teşvik beklerken vergilerle hayal kırıklığına uğradıklarını dile getiren Gönen, şöyle konuştu:

Yüzde 1’i geçmesin

“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurulmasına ilişkin yasa kapsamında işletmelerden, ciro üzerinden binde 7.5 pay alınmaya başlanması, akabinde de ‘Konaklama Vergisi’ gelmesi, sektörde moralleri bozdu. İki kalemde de talep edilen vergi oranları yüksek; vergi, konaklama fiyatı üzerinden, oransal olarak belirlenmeli. Maktu değil, nispi olmalı ve bu oran yüzde 1’i geçmemeli. Yasa teklifinin sektörün görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda yeniden ele alınmasını istiyoruz.”