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    07.12.2019 - 02:24 |

    Turizm sektörünün nabzı İzmir’de atıyor

    Bu yıl 13. kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir Fuarı, sektörün devlerini bir araya getiriyor. Belediyeler stantlarıyla tarihi, kültürel ve turistik güzellikleri tanıtıyor, yeni işbirlikleri için de önemli adımlar atıyor

    Turizm sektörünün nabzı İzmir’de atıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl 13’üncü kez kapılarını açtı. 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300’e yakın katılımcının yer aldığı fuar, Türkiye’nin çeşitli destinasyonları ile dünyanın farklı coğrafyalarını bir araya getiriyor. Belediyelerin açtığı stantlar yoğun ilgi görüyor.

    Ada rüzgârı esiyor

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde Travel Turkey 2019 İzmir’de açılan Aydın destinasyon standı, fuarın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası ile birlikte Aydın’ın Didim, Nazilli, Germencik, Yenipazar ve Çine ilçelerinin de tanıtım localarının yer aldığı stant, fuarın ilk gününde 7 binin üzerinde sektör temsilcisini ağırladı. A Holünde yer alan stantta Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ziyaretçilere doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini anlattı. Başkan Günel, “Bizim ile beraber turistik tesis işletmecilerine de yer verdik. Üç gün sürecek fuarda, Aydın destinasyonunu en iyi şekilde tanıtacağımızı düşünüyoruz” dedi.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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