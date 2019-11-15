Turizmcileri, kasım tatili heyecanı sardı

Okullardaki ilk ara tatil bugün başlıyor. Milyonlarca öğrenci 1 hafta tatil yapacak ve 25 Kasım Pazartesi okula dönecek. Tatil nedeniyle otel rezervasyonlarında hareketliliğin başladığını anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga, hem okul turları hem de çocuklarıyla tatile çıkmak isteyen veliler nedeniyle sektörde canlılık yaşandığını ifade etti. Mevsim koşullarının da turizmi olumlu etkilediğini kaydeden Gencer, “Kasım ayında ilk kez tatil yapılması bizim için olumlu. Rezervasyonlarda yüzde yüz olmasa da yüzde 40 ile yüzde 50 artış olacak. Nisan tatilinde turizmciler daha organize olacak. Tur satışları, okul turları ve oda satışlarının daha iyi planlanarak artacağını umuyorum” dedi.

Çeşme beklentide

Özellikle üniversitelerin okul turlarına yöneldiğini dile getiren Gencer, şunları söyledi: “Üniversitelerde daha çok gezi turları düzenleniyor. Kültür turlarına da yoğun talep var. İstanbul, Kapadokya, Ankara ve Antalya çok talep görüyor. 18 Kasım’a yaklaştıkça yoğunluk daha da artacak.”

Çeşme’de ise rezervasyon yoğunluğunun yeni başladığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, “Çeşme olarak biz de bir beklentiye girdik. Geçen haftadan bu yana rezervasyonlar arttı. Yüzde 30’a varan rezervasyon yoğunluğu var. Ama yeterli değil. Önümüzdeki günlerde daha da artmasını istiyoruz. Son dakika rezervasyonlarına entegre olundu” diye konuştu.