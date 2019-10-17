Turizmcilerin 2020 buluşması

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği’nin, “2020’ye El Ele” etkinliği Ramada Resort Otel Omega Arena’da gerçekleşti. KODER Başkanı Tacettin Özden’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan da katıldı. Başkan Özden, “Erken rezervasyonları durdurmayın, devam ettirelim ki fiyat istikrarı otursun. Fiyat istikrarın oturması için erken rezervasyon önemlidir. Bu arada başarılı olmamız için sürdürebilir turizm yapmamız gerekir” dedi. Gece pasta kesilmesi ile son buldu.