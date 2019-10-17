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    HaberlerEgeTurizmcilerin 2020 buluşması
    17.10.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    Turizmcilerin 2020 buluşması

    Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği’nin, “2020’ye El Ele” etkinliği Ramada Resort Otel Omega Arena’da gerçekleşti.

    Turizmcilerin 2020 buluşması

    Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği’nin, “2020’ye El Ele” etkinliği Ramada Resort Otel Omega Arena’da gerçekleşti. KODER Başkanı Tacettin Özden’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan da katıldı. Başkan Özden, “Erken rezervasyonları durdurmayın, devam ettirelim ki fiyat istikrarı otursun. Fiyat istikrarın oturması için erken rezervasyon önemlidir. Bu arada başarılı olmamız için sürdürebilir turizm yapmamız gerekir” dedi. Gece pasta kesilmesi ile son buldu.

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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