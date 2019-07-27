Turizmi canlandıracak

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu (EÜ-KÜRAG) akademisyenlerinin saha çalışmaları sonucu İzmir-Manisa sınırındaki Bozdağlar ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları arasında 500 kilometrelik bir yürüyüş rotası belirlendi. Yürüyüş rotasında efelerin yaşadığı köy ve yaylalar, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlayan yollar mevcut. Yürüyüş rotası projesinin bölgedeki kültür turizmine olumlu katkı yapacağı belirtildi.

EÜ-KÜRAG sorumlu araştırmacısı Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya yürütücülüğünde gerçekleştirilen Efeler Yolu projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Bozdağlar ile Aydın Dağları’nda incelemelerde bulunan araştırma grubu, dağlarda turizm potansiyeli en yüksek köyleri ve bu köyleri birbirine bağlayacak yürüyüş hattındaki önemli kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri belirledi.

Bir ayda yürünebilecek

Projeyle ilgili olarak Doç. Dr. Özkaya’dan bilgi alan Rektör Budak, yaklaşık 9 aylık bir yürüyüş sezonuna sahip olacak, 500 kilometrelik uzunluğu ile kesintisiz yüründüğünde 1 ayda tamamlanabilecek Efeler Yolunun hayata geçirilmesiyle bölgenin uluslararası turizme açılacağını kaydetti.

Daha önce Aziz Paul Yolu’nun işaretlenmesinde gönüllü olarak çalıştığını ve benzer bir uygulamanın Bozdağ ve Aydın Dağları’nda da hayata geçirilebileceğini düşünerek projeyi oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özgür Özkaya, bunu Rektör Budak’la paylaştıktan sonra uygulamak için harekete geçtiklerini söyledi. İzmir Valiliği’ne sunularak, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından mali destek alan projenin fizibilite çalışmalarının son aşamasında olduklarını dile getiren Doç. Dr. Özkaya, “İzmir Bornova’daki Belkahve Mevkii’nden başlayarak Bozdağlar ve Aydın Dağları’nı dönerek Meryem Ana’da sonlanacak Efelik temalı bir kültür rotası oluşturduk. Bu sayede Türkiye’nin en güzel köylerinden olan Şirince, Kaplan, Beyköy, Birgi, Bozdağ, Gölcük, terk edilmiş çok önemli bir köy olan Lübbey Köyü, Ovacık Milli Parkı içindeki Ovacık köyü, Yukarıkızılca ve Nazarköy hattı Efeler Yolu ile birbirine bağlanıyor. Sezon yaklaşık 9 ay olacak yol, kesintisiz yürüyüşle yaklaşık bir ayda tamamlanabilecek” diye konuştu.