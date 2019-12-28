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    28.12.2019 - 00:01 |

    Turizmi, Konak büyütebilir

    Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kadifekale Kemeraltı ve Agora’yı kapsayan ‘Altın Üçgen’i tanıtmak en önemli görevimiz” dedi

    Turizmi, Konak büyütebilir

    Konak Belediyesi ile İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın ikincisini bu yıl düzenlediği İzmir Sefarad Kültür Festivali, Kemeraltı’nda bulunan Foresteros Sinagogu’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

    İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Sami Azar törende yaptığı konuşmada, “Ümit ederim ki bu sayede her türlü ayrımcılığa karşı düşünceler ve tüm insanların eşit yaratıldıklarına olan inanç güçlenir” dedi. Konak Belediye Başkanı Batur da, “Gelenekleri, sanat ve edebiyata yansımaları, mutfağıyla dünyada tek ve İzmir’e özgü olan bir Sefarad kültürüne sahibiz” dedi. Konak’ın köklü tarihine değinen Batur, “Kadifekale’miz, Kemeraltı, Basmane ve Agora’yı kapsayan Altın Üçgen’imiz, hanlarımız, hamamlarımız, çeşmelerimiz, camilerimiz, kiliselerimiz, sinagoglarımız ve daha nice değerimiz var. Bu rotayı hem yurt içinde hem de yurtdışında tanıtmak en önemli görevimiz. Hem tarihimizi hem kentimizin siluetini koruyacağız. İsteyenin istediği yere gökdelen dikmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, festivalin uluslararası boyut kazanması için gerekli tüm desteğin verileceğini kaydetti.

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