'Turizmin başkentini karalamaya çalışmayın'

Kuşadası Belediye Başkanı Günel, sezon ortasında konukları ilçeden kaçırma girişiminde bulunanlara sert çıktı “Kişiler hem kendisine hem de Adalılara ihanet ediyor. 4 aylık yönetime karşı konuşacakları kelimeleri yok” dedi.

Kruvaziyer turizminin başkenti sayılan ilçenin geçmişte yılda 500’den fazla gemiyi ağırladığını, ancak bazı olumsuzluklardan dolayı artık gemiyle zengin turistin gelmediğini anlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, böyle bir dönemde konukları kaçırma giririşiminde bulunulmasının ihanet olduğunu söyledi.

Yalan haber kaynağını bizzat Kuşadası’na çağırarak, kanalizasyon suyunun belediye tarafından dereye akıtıldığı iddiasıyla turizmin en yoğun olduğu dönemde turisti kaçırabilmek için teşebbüste bulunulmasının yanlış bir tutum olduğunu ifade eden Günel, televizyonda boy gösterme merakı olanlara da sert çıktı, “Bu kişiler hem kendilerine hem de Ada halkına ihanet ediyor. Kuşadası’nda sözüm ona siyaset yapıyoruz diyenler, ilçe esnafının ve halkının ekmeğiyle oynamayı marifet sayıyor” dedi.

Çözüm için adım atılmadı

Gelmeyen gemilerin, kapanan işyerlerinin, icralık olan esnafın hesabını veremeyenlerin; turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde temcit pilavı gibi Kuşadası’nın 50 yıllık sorununu ısıtıp ısıtıp gündeme getirme sorumsuzluğu içine girmelerine bir anlam veremediğini ifade eden Günel, “Görevde oldukları dönemlerde Kuşadası’nın altyapı sorunlarının çözümü için tek adım atmayanların, Kuşadası’nın geleceği için bir çivi bile çakmayanların, bugün dört aylık bir yönetime karşı konuşacağı tek kelime dahi yoktur. Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde ve kapsamlı planlamayla, ilçenin kangren haline gelmiş sorunlarını çözmek için yola koyulduk.



Siyasi ikballeri ve hırsları için Kuşadası’na ihanet etmekten ve turizmimize darbe vurmaktan zerre çekinmeyen bu malum zihniyeti, en küçük yağmurda göle dönen ve turizm sezonunda bile zifiri karanlığa mahkum bırakılan çevreyoluna davet ediyorum.

Kuşadası’na hizmet etmek ve sorunların çözümüne katkı koymak istiyorlarsa, bu yiğitliklerini altı yıldır bitirilemeyen, otları bile temizlenmeyen çevreyolunda göstermelerini bekliyorum. Yalan haber yapabilmek için her fırsatı değerlendirenleri esefle kınıyorum” diye konuştu.

Şimdi icraat zamanı

Kuşadası plajlarında temiz çevrenin sembolü 22 adet Mavi Bayrak dalgalandığını, sayıyı daha da artırmak için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden Günel, şunları söyledi:

“Sahillerimiz, uluslararası standartlara uygun şekilde temizleniyor. Ne yazık ki, turizm kentinde yaşayarak turizm danışmanı olunmuyor. Boş ve süslü laflar yerine icraat gösterme zamanıdır. İller Bankası payının yüzde 30 kesintiyle ödenmesi, bizi Kuşadası aşkı için girdiğimiz hizmet yolundan geri döndüremez. Turizm sezonunun bitiminden itibaren Kuşadası’nın 50 yıllık hizmetsizlik ve yatırımsızlık dönemi sona erecek. İlçe halkının ve Kuşadası turizminin özlemle beklediği yatırımlar sırayla devreye girecek. Herkesin bilmesini istiyorum ki, ilçenin ihanete değil, hizmet ve yatırıma ihtiyacı var. Kuşadası’nı turizm sezonunun ortasında ele güne rezil etmeye çalışanları vatandaş ve esnaf hiçbir zaman unutmayacak.”

Yanlış ekonomik politikalar

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartların, ülke turizmini ve paralelinde de Kuşadası turizmini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklediğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kruvaziyer turizminin başkenti sayılan ve geçmişte yılda 500’ü aşkın gemi seferine ev sahipliği yapan limanımız, uluslararası ilişkilerdeki tutarsızlık ve yanlış ekonomik politikalar nedeniyle dev transatlantiklerin ve zengin turistlerin uğramadığı bir liman haline gelmiştir” dedi.

‘Sorumluluk DSİ’ye ait’

KUŞADASI’NDA bir süredir arıtma tartışması devam ediyor. Bir süre önce bölgede kanazilazyonların denize döküldüğü iddia edilmişti. Belediyeden yapılan açıklamada ise, arıtmanın çalıştığı, herhangi bir sorunun olmadığı kaydedildi, “Kanalizasyonun aktığı iddia edilen derenin sorumluluğu tamamen Devlet Su İşleri’ne aittir. Bizimle ilgili değil” denildi. Son olarak bölgede kanazilazyonların denize döküldüğünü iddia eden Turizm Danışmanı Ali Metin Akar, “Bugüne kadar neden bir arıtma yapılmadı” diye tepki gösterdi.