Turizmin yeni yıldızı: Sazak Köyü

Kentsel SİT alanı ilan edilen Karaburun’a bağlı Sazak köyü restorasyon sonrası ulusal ve uluslararası çalışmalarla dünyaya tanıtılacak.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele ile Rum nüfusun boşalttığı Karaburun’a bağlı Sazak Köyü, İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından kentsel SİT alanı ilan edildi. Binlerce turisti ağırlayan bir çekim merkezi olan Fethiye Kayaköy’ü hatırlatan Sazak, bugüne kadar sadece birkaç sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sazak’tan Yunanistan’a göç edenlerin torunlarının yaz aylarında köyü ziyaret ettiklerini anlatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Ulaşımı çok zor olan Kayaköy’ü her yıl on binlerce turist ziyaret ediyorsa, Sazak’ımız neden yerli ve yabancı turistleri ağırlamasın?” dedi. Yöresel taş malzemeden inşa edilen yapıların kalıntıları bulunan Sazak Köyü’nün, kültürel miras olarak korunması kararını mutlulukla karşıladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Köyde cami ve kilise kalıntılarının olması barış ve hoşgörü içinde yaşadıklarını gösteriyor. Bakanlık tarafından yapılacak koruma planı ve restorasyon çalışmaları sonrasında, yoğun bir tanıtım faaliyetine başlamamız gerekiyor. Karaburun Belediyesi olarak Sazak’ın kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması için tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız.”

Klip çekildi

İranlı def sanatçısı Sami Hosseini öncülüğünde kurulan ritm topluluğu Ahura’nın “Gafil Gezme Şaşkın” şarkısının klibi Sazak’ta çekildi. İzmirli yönetmen Serdar Narin’in yönettiği klipte, yüze yakın sanatçı muhteşem bir gösteriye imza attı. Gafil Gezme Şaşkın klibi sosyal medya mecralarında milyonlarca kez izlenip paylaşıldı.