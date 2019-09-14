Türk balıkçısı okyanusa açılacak

Afrika ülkelerinden bakan ve üst düzey bürokratları İzmir’de ağırlayan ve yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarıyla buluşturan Africa Trade Center (ATC) Kurucusu ve CEO’su Süha Özkan, Gambiyalı heyeti, Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy ve İzmir Ticaret Odası Üyesi Er İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Eroğlu ile buluşturdu. Aksoy, “Afrika’nın her yerinde balıkçılık yapabilecek kapasiteye sahip teknelerimiz var. Biz bu tür tekneleri yurt dışına okyanuslara gönderelim, denizlerimizdeki baskı azalsın, daha uzun süre balıkçılık yapalım istiyoruz” dedi. Eroğlu da eylül sonunda Gambiya ile işbirliği anlaşması yapmayı planladıklarını dile getirdi.