17.10.2019 - 07:50 |
‘Türk demir-çelik sektörü kaygılı’
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarması tehdidini ihracatçıların kaygıyla karşıladığını belirtti.
Verginin yüzde 50’ye çıkması halinde ABD’ye ihracatın çok azalacağına dikkat çeken Ertan, “Meksika ve Brezilya’dan ABD’ye çelik ithalatında gümrük vergisi yok. Bu ülkelere sağlanan vergi avantajlarından dolayı zorlanmaya başlamıştık. Gümrük vergisinin artması dışsatım olasılığımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor” dedi. Vergi artışını olasılık olarak gördüklerini kaydeden Ertan, “ABD’ye ihracat şansımız çok azalıyor. Türk çeliğini alternatif pazarlarda satma konusunda sektör olarak oldukça yoğun bir çaba içindeyiz” diye konuştu.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.