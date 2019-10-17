‘Türk demir-çelik sektörü kaygılı’

Verginin yüzde 50’ye çıkması halinde ABD’ye ihracatın çok azalacağına dikkat çeken Ertan, “Meksika ve Brezilya’dan ABD’ye çelik ithalatında gümrük vergisi yok. Bu ülkelere sağlanan vergi avantajlarından dolayı zorlanmaya başlamıştık. Gümrük vergisinin artması dışsatım olasılığımızı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor” dedi. Vergi artışını olasılık olarak gördüklerini kaydeden Ertan, “ABD’ye ihracat şansımız çok azalıyor. Türk çeliğini alternatif pazarlarda satma konusunda sektör olarak oldukça yoğun bir çaba içindeyiz” diye konuştu.