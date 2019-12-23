Türk doktorun uluslararası başarısı

Uyku apnesi hastalığı tanı ve tedavisinde yaptığı araştırmalarla adını Avrupa’da duyuran kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, uluslararası başarısına yeni buluşlar ekliyor.

1981 yılında Almanya’dan Türkiye’ye gelen Afrashi, 1989’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te aynı üniversitenin Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. 2010’da uyku apnesiyle ilgilenmeye başladı. 2011 yılında çalıştığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doç. Dr. Zeynep Uçar’la, tasarladığı yeni pozisyonel terapi yöntemi üzerine çalıştılar. Bu çalışma aynı yılın Kasım ayında ABD’de Chest kongresinde sunuldu. Sunum özellikle dünyaca ünlü MAYO Klinik uzmanları tarafından ilgiyle karşılandı.

2010 yılında uyku apne cerrahisine başlayan Op. Dr. Arman Afrashi, 2014’te apnenin cerrahi tedavisi için tasarladığı bir protez olan Pharyngolateral Ferromagnetic Prothesis (PFP) güçlü bir KBB dergisi olan European Archives of Otolaryngology’de yayımlandı. Bundan birkaç ay sonra pozisyonel terapi çalışması, dünyanın uyku hastalıkları konusunda en önemli dergilerinden biri olan Sleep and Breathing’de de yayımlandı. Bu iki yayından sonra çok sayıda davet alan Dr. Afrashi, bunların bazılarını kabul etti. Aynı yıl bilimsel yenilikler için firmaların, üyelerine bilimsel konuları danıştıkları Science Advisory Board üyeliği teklifini kabul etti.

‘Çözene kadar uğraşacağım’

2017 yılında PFP buluşunu sunmak için yurtdışından birçok teklif alan Op. Dr. Afrashi, İtalya’da ve özel davetle gittiği Çin’de sunum yaptı. 2018’de yüksek teknoloji gerektiren başka bir buluşu olan Vertebropharyngeal Prosthesis’i (VPP) önce Almanya’daki Avrupa’nın en önemli uyku cerrahisi kongresinde, ardından da Çin’de sundu. 2019’da World Sleep Society’nin ‘Dünya Uyku Günü Türkiye Delegesi’ oldu.

Binlerce kişiyi muayene edip 600’ün üzerinde hastaya uyku cerrahisi uygulayan, tasarladığı iki buluşu daha olan Op. Dr. Arman Afrashi, bunları 2020 ve 2021’de uluslararası kongrelerde sunacağını söyledi. Afrashi, apnenin tedavi yöntemini değiştirene kadar çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.