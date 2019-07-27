27.07.2019 - 02:43
Türk dünyasının Balıkesir zirvesi
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası birliği olan, 30 ülkeden 1170 üye belediyenin yer aldığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), 5. Olağan Genel Kurulu’ndan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısını, Cunda Adası’nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde yaptı.
Toplantıda, Türkiye’deki üye belediyelerin yanı sıra; KKTC, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya’dan da üyeler yer aldı.
Balıkesir’in bir toplantıda anlaşılacak bir yer olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Dağlarından bal akan, ovalarından yağ çıkan özel bir şehiriz. İnşallah, alacağımız kararlar, memleketimiz, dünyamız için hayırlı olur” dedi.
Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.