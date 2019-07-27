Türk dünyasının Balıkesir zirvesi

Toplantıda, Türkiye’deki üye belediyelerin yanı sıra; KKTC, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya’dan da üyeler yer aldı.

Balıkesir’in bir toplantıda anlaşılacak bir yer olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Dağlarından bal akan, ovalarından yağ çıkan özel bir şehiriz. İnşallah, alacağımız kararlar, memleketimiz, dünyamız için hayırlı olur” dedi.