Türk futboluna yeni soluk getiriyoruz

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk defa 1. Lig’e çıkan ve geride bıraktığımız Temmuz ayında şirketleşerek yeni isim ile logosuna kavuşan Manisa FK’da Başkan Mevlüt Aktan, Milliyet Ege Spor Servisine konuk oldu. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Ertan Korkmaz, kulüp CEO’su Levent Devrim, Spilaş Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Cihad Taysi katıldı.

Kurdukları yeni oluşumda gelecek planlı adımlar attıklarını belirten Başkan Aktan, “Sadece bugüne değil geleceğe uzanan bir kulüp olacağız. Türk futbolunda örnek olacak bir yol izleyeceğiz. Altyapımız, tesisleşmemiz ve A takımımızla başarının peşinde koşacağız” diye konuştu.

Böyle bir oluşuma adım atmaya nasıl karar verdiniz?

Ege bölgesi, sporun her alanında gelecek vaat eden bir bölge. Manisa’da yıllardır sporun her branşında var olan bir şehir. Potansiyeli, ortaya koydukları ve geleceği çok parlak. Bunu görüp gelecek planlamamak elde değil. Manisa FK Manisa’nın bir takımı. Manisa Büyükşehir Belediyespor olunca herkes çok sıcak bakmıyordu. Belediyespor’u biz iyi yönetsek de bizden sonrasının garantisi var mı? Manisaspor’da çok gördük. Bu kulübü Manisa’ya mal etmemiz lazım. Okullara gideceğiz, STK’lara gideceğiz ve kulübümüzü anlatacağız. Çamur atanlar olacak ama bizim niyetimiz güzel. Manisalılar, onların ne söylediğine bizim de ne yaptığımıza baksınlar. Biz bu takıma inanıyoruz. Manisa’nın adını daha da ileri taşımak için bu takımı diri tutacağız. Güzel işlere imza atacağız. Buna inancımız tam.

Manisa FK’nın hedefi ne??

Geçen sezon da iyi bir kadromuz vardı ama şampiyonluğu ıskaladıktan sonra Play Off’ta hedefimize ulaşamadık. Bu sezon ilk 11’den 9 kişiyi tutup çok tecrübeli isimleri kadromuza kattık. Oyuncularına yükümlülüklerini günü gününe yerine getiren bir kulübüz ama üst liglerden isimlerin bizi seçmesi parayla değil vizyonla alakalı. Bizim vizyonumuz ise belli. Her zaman daha iyisi için ileri bakmak. Manisa FK’nın hedefi ise öncelikle TFF 1. Lig. Bu hedef doğrultusunda ekip kurduk. İnşallah futbol şansı da yanımızda olur. Çok büyük sorumluluğumuz var. Bunun bilincindeyiz. Kulüp Manisa’nın kulübü ve güzel yerlerde olacak. Süper Lig’de de olacak Avrupa’da da olacak ama sabırlı olmamız lazım. Biz Manisa FK yönetimi olarak dersimize çalışacağız çünkü çalışmadan bir yere varamayız. İyi olan her şeye insanların katılacağını düşünüyoruz. Siyasetin sesi olmayacağız. En önemli şey bu kulüp nasıl yaşayacak. Bunun planlamasını yapıyoruz yani kulübün geleceğini planlıyoruz.

Başarıya ulaşmak için hangi yolları izleyeceksiniz?

Sadece bu yıl şampiyon olmayı değil başarımızı sürdürüp üst liglerde kalıcı bir takım yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda hem altyapıda hem tesisleşme anlamında hem de A takımda yapılanıyoruz. Altyapıdaki çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. U14 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki süreçte kendi stadında oynayan, altyapıda ve A takımda temelleri sağlam bir Manisa FK’yı oluşturmanın planlarını yapıyoruz. Kulüp CEO’muz Levent Devrim’le birlikte Avrupa’nın başarılı kulüplerini ziyaret ettik. Kendimize bir model çıkarttık. Türk futboluna yeni bir heyecan getirmek için yola çıktık. Bu yolda ilk işimiz şirketleşmek oldu.