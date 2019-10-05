05.10.2019 - 02:32 |
‘Türk Kızılayı’na desteğimiz sürecek’
MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci’yi ağırladı.
Keresteci, Türk Kızılayı’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi, Ergün’e Kurban Bayramı’nda kuruma yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Keresteci’ye teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün de, Türk Kızılayı’nın önemine dikkat çekti, desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.