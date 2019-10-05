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    HaberlerEge‘Türk Kızılayı’na desteğimiz sürecek’
    05.10.2019 - 02:32 |

    ‘Türk Kızılayı’na desteğimiz sürecek’

    MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci’yi ağırladı.

    ‘Türk Kızılayı’na desteğimiz sürecek’

    Keresteci, Türk Kızılayı’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi, Ergün’e Kurban Bayramı’nda kuruma yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Ziyareti nedeniyle Keresteci’ye teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün de, Türk Kızılayı’nın önemine dikkat çekti, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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