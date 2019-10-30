Türk makineleri dünya madenlerinde

Fuara katılan firmaların temsilcilerinden Ozhan Kara, çevreci bir kuruluş olarak atık ve cevher kısmında suyu ve atığı ayrıştırıp her ikisinin geri kazanımını sağlayan sistemleri tanıttıklarını belirtti. Tuğba İpek ise, “İş makinası dahilinde olan ve onlara hizmet eden yedi tane patentli, Türkiye’de muadili olmayan, dünyada ise bir kısmının az sayıda örneği olan makineler üretiyoruz. Maden sektöründe şu anda en büyük sıkıntı, riskli alanlarda faaliyette olan makinelerde insan gücü, gördüğümüz eksiklikleri analiz ederek Ar-Ge çalışmaları yürüttük. Makinalarımız tamamen insansız” dedi.



‘Mühendis yetiştiriyoruz’



Kayıhan Oğuz da, “Madenlerin daha hızlı, ekonomik, çevreci ve emniyetli üretimini sağlayan çözümler ortaya koyuyoruz. Yeni mühendislerin vizyonunu açık tutuyor, onları kendi içimizde yetiştiriyoruz. Ülkemiz nadir toprak elementleri açısından oldukça zengin, Türk madenciliği dünyada henüz markalaşamadı ancak son dönemde çok hızlı ataklar yapmaya başladı” şeklinde konuştu.