BİST99.838-0,38EURO6,380,11USD5,740,03ALTIN274,66-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTürk makineleri dünya madenlerinde
    30.10.2019 - 00:13 |

    Türk makineleri dünya madenlerinde

    Maden sektöründe dünya devlerinin bir araya geldiği fuarizmir’deki 8. MINEX Fuarı’nda, Türkiye’nin maden ve doğal kaynak zenginliğinin yanı sıra makine ve teknolojik ilerlemeleri de sergilendi.

    Türk makineleri dünya madenlerinde

    Fuara katılan firmaların temsilcilerinden Ozhan Kara, çevreci bir kuruluş olarak atık ve cevher kısmında suyu ve atığı ayrıştırıp her ikisinin geri kazanımını sağlayan sistemleri tanıttıklarını belirtti. Tuğba İpek ise, “İş makinası dahilinde olan ve onlara hizmet eden yedi tane patentli, Türkiye’de muadili olmayan, dünyada ise bir kısmının az sayıda örneği olan makineler üretiyoruz. Maden sektöründe şu anda en büyük sıkıntı, riskli alanlarda faaliyette olan makinelerde insan gücü, gördüğümüz eksiklikleri analiz ederek Ar-Ge çalışmaları yürüttük. Makinalarımız tamamen insansız” dedi.

    Mühendis yetiştiriyoruz’

    Kayıhan Oğuz da, “Madenlerin daha hızlı, ekonomik, çevreci ve emniyetli üretimini sağlayan çözümler ortaya koyuyoruz. Yeni mühendislerin vizyonunu açık tutuyor, onları kendi içimizde yetiştiriyoruz. Ülkemiz nadir toprak elementleri açısından oldukça zengin, Türk madenciliği dünyada henüz markalaşamadı ancak son dönemde çok hızlı ataklar yapmaya başladı” şeklinde konuştu.

    İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuİsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
    daha fazla video için
    Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

    Korkunç olay! İstanbul'da 'boğdum' dedi Fethiye'de ölü bulundu

    MSB duyurdu: Türk-Rus ortak keşif uçuşlarına başlandı

    MSB duyurdu: Türk-Rus ortak keşif uçuşlarına başlandı

    Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

    Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

    Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

    Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. son bölümde Murat kazara bir cinayete sebep oldu ve...

    Sıradaki Haber