17.12.2019 - 00:02 |
Türk Sanat Müziği eserleri yankılandı
Çiğli Türk Sanat Müziği Korosu, Fakir Baykurt Salonu’nda muhteşem bir konsere imza attı. Gece boyunca, birbirinden değerli eserler hep bir ağızdan söylendi. Çiğli’yi sanatla anılan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Sanatın, toplumların gelişimine olan katkısını göz önünde bulundurarak, hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.