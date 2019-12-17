Türk Sanat Müziği eserleri yankılandı

Çiğli Türk Sanat Müziği Korosu, Fakir Baykurt Salonu’nda muhteşem bir konsere imza attı. Gece boyunca, birbirinden değerli eserler hep bir ağızdan söylendi. Çiğli’yi sanatla anılan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Sanatın, toplumların gelişimine olan katkısını göz önünde bulundurarak, hemşehrilerimizi sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.