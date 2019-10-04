Türk tatları dünya pazarında

‘ÜLKENİZE GÜVENİMİZ TAM’



Belçika'nın 80 yıllık unlu mamul markası La Lorraine, Manisa’da 2016’da yaşama geçirdiği fabrikada üretilen ekmek, kruvasan ve çörekleri Türkiye pazarına sunuyor. Günlük 80 ton üretim kapasitesi olan fabrikadan Türk hamur işleri de dünyaya ihraç ediliyor. La Lorraine, Türkiye’yi merkez üssü olarak konumlandırdı. Türkiye’de yıl sonuna kadar 100 milyon euro yatırıma ulaşacaklarını kaydeden La Lorraine Türkiye Genel Müdürü Burak Deniz, “Bu ülkeye güveniyoruz, yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.



‘İSRAFA GEÇİT vermiyoruz’



Türkiye'yi merkez alarak şu an Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs’a dışsatım yaptıklarını, yeni imzaladıkları anlaşmayla Dubai’ye de ulaşacaklarını kaydeden Deniz, “2020’de Kuzey Afrika’ya ihracata başlayacağız” diye konuştu. Türkiye’nin kişi başı yıllık 185 kiloyla ekmek tüketiminde Avrupa’da ilk sırada olduğunu vurgulayan Deniz, “Bake-Off teknolojisiyle de her daim taze ürün sunuyoruz. Donuk ürünler, ihtiyaç kadar pişiriliyor, 1.7 milyar liralık ekmek israfının önüne geçiyoruz” vurgusunu yaptı.