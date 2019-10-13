Türk ürünleri görücüye çıktı

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, sektörün 2019 yılının ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 882 milyon dolara taşıdığını belirtti, “İhracat artış hızımızı tekrar iki rakamlı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bunun için tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Anuga Fuarı bu anlamda son derece başarılı bir tanıtım olanağı sağladı. Sektör hedefimizi 3 milyar dolardan, 3.5 milyar dolar şeklinde yukarı yönlü revize ettik” ifadesini kullandı.