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    HaberlerEgeTürk ürünleri görücüye çıktı
    13.10.2019 - 00:49 |

    Türk ürünleri görücüye çıktı

    Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga Fuarı’na katıladı, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde Türkiye’nin potansiyelini ithalatçılara aktardı, ürünlerini tanıttı.

    Türk ürünleri görücüye çıktı

    Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, sektörün 2019 yılının ocak-eylül döneminde ihracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 882 milyon dolara taşıdığını belirtti, “İhracat artış hızımızı tekrar iki rakamlı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bunun için tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Anuga Fuarı bu anlamda son derece başarılı bir tanıtım olanağı sağladı. Sektör hedefimizi 3 milyar dolardan, 3.5 milyar dolar şeklinde yukarı yönlü revize ettik” ifadesini kullandı.

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