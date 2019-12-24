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    HaberlerEge Haberleri Türkan bebek ve annesine karanfil!
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    24.12.2019 - 00:01 |

    Türkan bebek ve annesine karanfil!

    Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde 1984 yılında asimilasyon girişimlerine karşı yapılan protesto yürüyüşleri sırasında annesinin kucağında şehit olan 17 aylık Türkan Feyzullah, Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

    Türkan bebek ve annesine karanfil!

    Türkan Feyzullah Parkı’nda yapılan etkinlikte, Türkan bebek ve annesinin heykelinin önüne karanfil bırakıldı.

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