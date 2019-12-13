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    HaberlerEge Haberleri Türkan Saylan’ın mirası yaşatılıyor
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    13.12.2019 - 00:00 |

    Türkan Saylan’ın mirası yaşatılıyor

    Türkan Saylan’ın mirası yaşatılıyor

    Buca Belediyesi, Türkan Saylan’ın anısını, adını verdiği çağdaş yaşam merkezinde yaşatıyor. Kadınlara kursların yanı sıra spor ve sanatsal faaliyetler sunduklarını belirten Başkan Erhan Kılıç, Saylan’ı şu sözlerle andı:

    Türkan Hoca, yaktığı meşale ile gençlere, kadınlara ve çaresizlik hisseden tüm kesimlere umut aşıladı. Bizlere de örnek yaşam öyküsü ile toplumsal cinsiyet eşitliğinden eğitime kadar pek çok alanda mücadele etme azmini miras bıraktı. Bu mirasa layık olmaya çalışacağız.”

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