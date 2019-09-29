Türkçe’ye emek verenlere ödül

Konak Belediyesi, 87. Türk Dil Bayramı’nı, Dil Derneği İzmir Şubesi’yle birlikte 16. kez düzenlediği İzmir Türkçe Günleri’yle kutladı. Etkinlikler kapsamında verilen Türkçe’ye Emek Ödülü’nü tiyatronun usta kalemi Dr. Hidayet Sayın ile kültür turizminin öncülerinden, şair, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı aldı. İki isme ödüllerini, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur verdi.

‘En zengin dil’

Atatürk’ün ‘Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir” sözünü hatırlatan Başkan Batur, “Türkçemizin kelime dağarcığı, medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak zenginliktedir. Atasözlerinden deyişlere, şiirlerden türkülere kadar Türkçe’nin her kelimesinde bu ruhun, işleyişin izleri görülür. Bu mücadelede bugün en büyük yoldaşlarımız Atatürkçü ve toplumcu kurumlar, yazarlar ve sanatçılardır. Türkçe’nin zenginleşmesinde ve nice kıtaya ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkçe bizim başımızın tacıdır ve öyle de kalacaktır” dedi.