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    HaberlerEgeTürkiye’de ilk ve tek!
    18.07.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    Türkiye’de ilk ve tek!

    İZMİR’in Torbalı ilçesinde yaşayan Emel Aksoy Gündemir (44), su ürünleri yetiştiriciliği alanında ağ kafes dikimi yapan ilk firmayı kurup kadın girişimcilere örnek oldu.

    Türkiye’de ilk ve tek!

    İZMİR’in Torbalı ilçesinde yaşayan Emel Aksoy Gündemir (44), su ürünleri yetiştiriciliği alanında ağ kafes dikimi yapan ilk firmayı kurup kadın girişimcilere örnek oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile düzenlenen işbaşı eğitim programına ortak olan Gündemir, şu an çoğunluğu kadın ve 16’sı Suriyeli 25 kursiyere eğitim veriyor.

    Evin terasında başladı

    İlk olarak evinin terasında balık ağı örmeye başlayan Emel Aksoy Gündemir, 22 yıl önce 66 metrekare üzerinde kurduğu atölyesini giderek büyütüp 23’ü kadın, 45 kişiyi istihdam etmeye başladı. Balık ağı örmeyi ortaokul döneminde balıkçı olan babasından öğrendiğini anlatan iki çocuk annesi Gündemir, “Annemle birlikte evde ağ dikmeye başladık. Ben alaylı başladım, sonra üniversitede okudum. İşler artınca 1997 yılında Narlıdere’de 66 metrekarelik bir atölye kiraladık” dedi.

    Norveçlilerden teklif

    Japonya’dan getirdikleri overlok makinelerini ağ dikme makinesine dönüştürdüklerini belirten Gündemir, “Firmamız şu an Ayrancılar’da toplam 8 dönüm alan üzerinde yer alıyor. Norveçlilerin teklifiyle 2011 yılında yüzde 50 ortaklıkla anonim şirkete dönüştük. Yılda ortalama 2 bin tane ağ geliyor. 100-150 ton ağ işleyebiliyoruz” diye konuştu. l

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