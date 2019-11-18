Türkiye, katarakt tedavisinde öncü

Katarakt ve gözlük atma ameliyatlarında Avrupa ve Türkiye’de trifokal lenslerin (akıllı lens) kullanıldığına dikkat çeken Asena, Amerika’da göz içi lensleri konusunda FDA kurumunun onay sürecinin uzun olması nedeniyle, hala bir önceki versiyon olan bifokal lenslerin kullanıldığını dile getirdi. Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan femtosaniye lazer yardımlı katarakt ameliyatının, Amerika’daki klinikler arasında giderek yaygınlaştığını kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen lazer tedavilerinden femtosaniye lasik (intralaselasik) yöntemi, tüm dünyada en güvenilir, en başarılı ve en yaygın teknik” dedi.