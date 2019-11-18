18.11.2019 - 01:41 |
Türkiye, katarakt tedavisinde öncü
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Türkiye’nin katarakt cerrahisi konusunda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
Katarakt ve gözlük atma ameliyatlarında Avrupa ve Türkiye’de trifokal lenslerin (akıllı lens) kullanıldığına dikkat çeken Asena, Amerika’da göz içi lensleri konusunda FDA kurumunun onay sürecinin uzun olması nedeniyle, hala bir önceki versiyon olan bifokal lenslerin kullanıldığını dile getirdi. Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanan femtosaniye lazer yardımlı katarakt ameliyatının, Amerika’daki klinikler arasında giderek yaygınlaştığını kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen lazer tedavilerinden femtosaniye lasik (intralaselasik) yöntemi, tüm dünyada en güvenilir, en başarılı ve en yaygın teknik” dedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.