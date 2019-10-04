04.10.2019 - 01:03 |
Türkiye Kupası’nda egelilerin rakipleri beli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kuraları çekildi. Kupada yoluna devam eden 3 İzmir takımı maçlarını evinde oynayacak olmanın avantajını elde etti.
Göztepe, Sivas BLD’yle, Altınordu-Amed Sportif, Altay-Görelespor ile maçlarını oynayacak. Ekol Göz Menemenspor ise Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, kupada İçel İdmanyurdu’yla evinde karşılaşacak. Türkiye Kupası’nda BŞB Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Gazişehir Gaziantep-Turgutluspor, Payasspor-Manisa Futbol Kulübü ile eşleşti. Karşılaşmalar 29-31 Ekim’de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.