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    HaberlerEgeTürkiye Kupası’nda egelilerin rakipleri beli oldu
    04.10.2019 - 01:03 |

    Türkiye Kupası’nda egelilerin rakipleri beli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kuraları çekildi. Kupada yoluna devam eden 3 İzmir takımı maçlarını evinde oynayacak olmanın avantajını elde etti.

    Türkiye Kupası’nda egelilerin rakipleri beli oldu

    Göztepe, Sivas BLD’yle, Altınordu-Amed Sportif, Altay-Görelespor ile maçlarını oynayacak. Ekol Göz Menemenspor ise Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, kupada İçel İdmanyurdu’yla evinde karşılaşacak. Türkiye Kupası’nda BŞB Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Gazişehir Gaziantep-Turgutluspor, Payasspor-Manisa Futbol Kulübü ile eşleşti. Karşılaşmalar 29-31 Ekim’de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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