Türkiye Kupası’nda egelilerin rakipleri beli oldu

Göztepe, Sivas BLD’yle, Altınordu-Amed Sportif, Altay-Görelespor ile maçlarını oynayacak. Ekol Göz Menemenspor ise Hekimoğlu Trabzon’a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, kupada İçel İdmanyurdu’yla evinde karşılaşacak. Türkiye Kupası’nda BŞB Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Gazişehir Gaziantep-Turgutluspor, Payasspor-Manisa Futbol Kulübü ile eşleşti. Karşılaşmalar 29-31 Ekim’de tek maç eleme usulüne göre oynanacak.