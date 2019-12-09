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    HaberlerEge Haberleri Türkiye-Portekiz mutfakta buluştu
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    10.12.2019 - 00:02 |

    Türkiye-Portekiz mutfakta buluştu

    Türkiye-Portekiz mutfakta buluştu

    YAŞAR Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün ev sahipliğinde Türkiye’den Portekize Gastronomi Yolculuğu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Şef Fikret Özdemir, Maraş ve Portekiz’e ait lezzetler sundu. Şefin, tarhana ve cappucino karışımı içeceği büyük ilgi gördü. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesinde önem taşıdığını vurgulayan Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, “Kültürlerarası ilişkilerimizi güçlendireceğiz” dedi. Ankara Portekiz Büyükelçiliği Tiago Paixao de, “Türkiye ve Portekiz gibi turist sayısının fazla olduğu ülkelerde gastronomi turizmi çok önemli” diye konuştu.

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