Türkiye tavsiyesi!

Başkan Oktay’ı kabul eden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine çıkarılması için çaba göstereceği sözünü verdi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Oktay’ı parlamentoda kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Haavisto, Marmaris’in turizmine katkı sözü verdi. Türkiye’ye gittiğini ancak Marmaris’i görme fırsatı bulamadığını belirten Haavisto, “Çok merak ediyorum. Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine geçmesi için çaba göstereceğim” dedi. Bakan Haavisto’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini Marmaris’te ağırlamaktan onur duyacağını söyledi.