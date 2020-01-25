25.01.2020 - 04:19 |
Türkiye tavsiyesi!
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya’ya yaptığı ziyaretlerden olumlu haberlerle döndü.
Başkan Oktay’ı kabul eden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine çıkarılması için çaba göstereceği sözünü verdi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Oktay’ı parlamentoda kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Haavisto, Marmaris’in turizmine katkı sözü verdi. Türkiye’ye gittiğini ancak Marmaris’i görme fırsatı bulamadığını belirten Haavisto, “Çok merak ediyorum. Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine geçmesi için çaba göstereceğim” dedi. Bakan Haavisto’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kendisini Marmaris’te ağırlamaktan onur duyacağını söyledi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.