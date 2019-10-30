Türkiye’de ilk kez

Programa, Güzelbahçe halk oyunları kadın zeybek ekibinin gösterisi renk kattı. Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, kanlarını akıtarak bize emanet ettiği Cumhuriyet’i yaşatmamız gerekiyor. En büyük değerimiz Cumhuriyet” dedi.