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    HaberlerEge HaberleriTürkiye’de ilk kez ‘İzmaritFEST’
    19.11.2019 - 00:11 | | İZMİR DHA

    Türkiye’de ilk kez ‘İzmaritFEST’

    Türkiye’de ilk kez ‘İzmaritFEST’

    İzmir’de sosyal medya üzerinden bir araya gelen doğa için temizle ailesi, bu kez Buca’daki Hasanağa Bahçesi’nden 100 pet şişe dolusu izmarit topladı.

    İzmir’de sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alanlardaki çöpleri toplayan ‘Doğa İçin Temizle’ grubu, bu hafta Buca’daki Hasanağa Bahçesi’nde temizlik yaptı. ‘İzmaritFEST’ adı verilen ve 37 gönüllünün katıldığı etkinliğe vatandaşlarda destek verdi. Sabah saatlerinde başlayan temizleme çalışmalarında, yüz pet şişe dolusu izmarit toplandı. Yaz aylarında çok sayıda orman yangınının meydana geldiği kentte, yerlere atılan izmaritlerin çokluğu dikkat çekti.

    Doğa için Temizle Grubu Proje Sorumlusu Şükrü Üzcan (36), mevcut sayılarını artırıp ülke geneline yayılmak istediklerini belirtti. Amaçlarının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu söyleyen Üzcan, “İzmaritFEST, yani izmarit toplama festivalini ilk kez düzenledik ve her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Ormanlarımızı yok eden izmaritlerin doğaya atılmaması için böyle bir çalışma yaptık. Türkiye’de doğa temizliği yapan bir aile oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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