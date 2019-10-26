Türkiye’de ilk olacak!

Göztepe’nin 14 Haziran 2017’de 219 milyon lira ihale edilip yapımı 2 yıldır süren stadyum kompleksi, taraftarı buluşturacak sosyal yaşam alanları, ticari alanları ve meydanının yanı sıra çatısında yer alacak halka açık yürüyüş parkuruyla da fark yaratacak. Sahadaki altyapı çalışmalarında ise sona gelinirken, drenaj ve havalandırma tamamlandıktan sonra sulama tesisatları yapılacak ve çim serimine geçilecek. Hibrit çim ekimi yapıldıktan sonra Göztepe’nin yeni mabedi müsabaka oynanmaya hazır hale gelecek. Stadyumun maraton tribünündeki koltuk tasarımı da Türkiye’de ilk kez taraftarlar seçti.



‘Çatımızla iddialıyız’



Stadın mimarı Tuğrul Büyükköken, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyükköken, “Hedefimiz Beşiktaş müsabakasıyla açılışı gerçekleştirmek. Açılıştan kastımız sadece müsabakaların oynanabileceği stadyum kompleksini açabilmek. Daha sonraki bölümlerde ise sağlıklı yaşam merkezi diye nitelendirdiğimiz fonksiyonlar devreye girecek. Kompleksin içinde en iddialı olduğumuz konu çatımız. Burada bizim 650 metrelik yürüyüş parkurumuz olacak. Kamuya açık çatı alanı İzmir’in en muhteşem noktalarından olacak” diye konuştu.