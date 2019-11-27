Türkiye’den rotaya ilk giren İzmir

EuroVelo yetkilileri, İzmir’deki 500 kilometrelik bisiklet rotasının EuroVelo 8-Akdeniz rotasının devamı olarak ağa katıldığını açıkladı. Böylece İzmir, yılda yaklaşık 7 milyar avroluk ekonomik büyüklüğe sahip EuroVelo’ya Türkiye’den katılan ilk kent oldu. Bergama ve Efes antik kentlerini birbirine bağlayan bisiklet rotası, sürdürülebilir turizm ve ulaşıma da katkı sağlayacak.



Başkan Tunç Soyer, “EuroVelo rotası ile ülkeye giriş yapan bisikletli turist, yerel konaklama noktalarını, yeme içme yerlerini, yerel tarihi ve kültürel değerleri ziyaret ederek birçok sektör için sürdürülebilir bir ekonomik katkı oluşturuyor” diye konuştu.