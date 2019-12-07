Türkiye’nin en büyüğü!

Bornova Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği yaratma hedefiyle hayata geçirdiği vizyon projesi Dijital Sınıf’ta, ilk ders zili çaldı. Bornova’da oturan ve eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin internet üzerinden ders alacağı Türkiye’nin en büyük sınıfının tanıtım toplantısı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa İduğ, 47 yaşından sonra akademik kariyer yapan ve doktor ünvanı alan bir birey olarak eğitimi boyunca bilgiye ulaşmakta yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Eşitlik getiriyor

İduğ, “Ne yazık ki gençlerimiz 40 matematik sorusundan ortalama iki soruyu doğru yanıtlayabiliyor. Bu istatistikle ülkemizi ileriye götürmemiz mümkün değil. Bu sayının mutlaka artması gerekiyor. Biz bu anlayışla yola çıktık. Dijital Sınıf’ın, Bornova Belediyesi tarafından ortaya konulan bir ilk olarak Bornova dışındaki öğrencilere de ulaşmasını arzu ediyorum. Dijital Sınıf aynı zamanda eğitimdeki engelleri de kaldıracak. Engelli vatandaşlarımızın nüfusumuzdaki oranı çok ciddi boyutlarda. Onların eğitim alanlarına ve dershaneye gitme imkanları çok kısıtlı. Biz bu projeyle dershaneyi evlerine götürüyoruz” ifadesini kullandı.

Soyer’e sürpriz hediye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Dijital Sınıf’ın son derece efektif ve vizyoner bir proje olduğunu ifade etti, Başkan İduğ’u ve emek veren herkesi tebrik etti. Soyer, “Umarım bu proje sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde yaygınlaşır ve çok daha fazla çocuğumuz bu imkanlara erişme imkanı bulur. Biz de elimizden gelen desteği veririz” diye konuştu. Başkan İduğ, toplantıda Başkan Soyer’e sürpriz yaptı, 33 yıl önce çevirisini yaptığı Filistinli kadınların mülteci kamplarındaki dramını anlatan ‘Geri Döneceğiz’ kitabını hediye etti.