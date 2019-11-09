09.11.2019 - 02:03 |
Türkiye’nin en büyük yerleşkesi açılıyor
Karabağlar Belediyesi tarafından Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis edilen ve Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın adını taşıyacak yerleşke, 21 Aralık’ta açılacak.
AKUT gönülleri Başkan Muhittin Selvitopu’ndan eksiklerin tamamlanabilmesi için destek istedi. Bozyaka Pazaryeri’nin altındaki 1600 metrekarelik alanda yaşama geçirilecek merkezin, Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesi olması hedefleniyor.
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