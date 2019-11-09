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    HaberlerEge HaberleriTürkiye’nin en büyük yerleşkesi açılıyor
    09.11.2019 - 02:03 |

    Türkiye’nin en büyük yerleşkesi açılıyor

    Karabağlar Belediyesi tarafından Arama Kurtarma Derneği’ne (AKUT) tahsis edilen ve Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın adını taşıyacak yerleşke, 21 Aralık’ta açılacak.

    Türkiye’nin en büyük yerleşkesi açılıyor

     AKUT gönülleri Başkan Muhittin Selvitopu’ndan eksiklerin tamamlanabilmesi için destek istedi. Bozyaka Pazaryeri’nin altındaki 1600 metrekarelik alanda yaşama geçirilecek merkezin, Türkiye’nin en büyük AKUT yerleşkesi olması hedefleniyor.

     

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