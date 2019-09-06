Türkiye’nin fuarı açılıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı, bugün 88. kez kapılarını açıyor. Çin’in partner ülke olduğu dev buluşma, 10 gün boyunca ekonomi ve eğlencenin merkezi olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 88. kez açtı. Stantların kurulduğu holler ve özel temalı sokaklarda farklı sektör ve ülkelerden konuklar, İzmirlilerle buluşacak. Ziyaretçiler, Çim Konserleri’nde eğlenceye doyacak. Büyükşehir de her yıl olduğu gibi hollerin yanında bulunan belediye sokağında yerini alacak.

Minikler unutulmadı

Belediye sokağında, minik ziyaretçiler simülasyon cihazı ile kendilerini metro sürücüsü gibi hissedecek. 8-10 yaş arası çocukları ile birlikte alana gelenler, uzmanlar eşliğinde eğlenceli test ve ölçümlerle, çocuklarının hangi spor dallarına yeteneği olduğunu öğrenebilecek. İtfaiye simülasyonunda da, tehlikedeki canları yangından kurtarmayı deneyip başarılı olanlara sürpriz hediyeler verilecek.

Üç boyutlu etkinlikler

Ziyaretçiler, İzmir’i Geziyorum, 360 Derece İzmir ve BİSİM bölümlerinde, artırılmış gerçeklik teknolojileriyle gezintiye çıkacak. Yeşil perdeli alanda, istenen İzmir manzarası önünde fotoğraf çektirilebilecek. Atatürk’ün İzmir’de geçirdiği günlerden derlenen fotoğraf kareleri de, alanda kurulacak büyük dijital kitap aracılığı ile ziyaretçilerle buluşacak. İzmirliler, o özel günlere doğru yolculuğa çıkacak.

Kemeraltı Sokağında yok yok!

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda TARKEM’in “Kemeraltı Sokağı” ziyaretçileri bekliyor. Sokakta esnaf lokantası, midye, balık, söğüş, sütlü tatlılar, kuruyemiş, helva, şambali, kahve, şerbet, turşu suyu gibi Kemeraltı lezzetleri bir arada sunulacak. Çarşının gümüş, deri, takı, keçe, minyatür, kaligrafi ustaları hünerli elleriyle üretimlerini yapacak. Ziyaretçiler de atölye çalışmalarına kayılabilecek. Kemarlatı’nda doğup dünya markasına dönüşen Eczacıbaşı, dyo ve Dalan tarihsel hikayelerini anlatacak. Tarihi İstiklal Okulu Yenilikçi Öğrenme Merkezi (KONTAK) standında çocuklara yönelik olarak kodlama, 3D modelleme ve çıktı alma, paraşüt atölyesi, planör atölyesi, zeplin atölyesi gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Menderes’i ‘Mandi’ Tanıtacak

İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan Menderes Belediyesi, 3 Numaralı holdeki stantta ilçeye özgü ürünleri ziyaretçilere tanıtıyor. Menderes’in tanıtımını ise maskot Mandi yapıyor. Fuar ziyaretçilerine Efemçukuru Alfons Üzümü’nü ikram edecek Mandi, boncuk ocaklarında üretilen nazar boncuklarını da hediye edecek. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, herkesi standa davet etti.

Karabağlar’ın ünlü üzümünden tadın!

Karabağlar Belediyesi 3 No’lu holde İzmirlilerle buluşuyor. Stantta tamamlanan ve yapılacak projeler vatandaşla paylaşılacak. Kurulduğu günden bu yana İzmir ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayan fuara büyük önem verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm İzmirlileri belediyenin standına davet etti. Tasarımı, modern bir anlayışla yapılan Karabağlar Belediyesi standına gelen konuklara Kavacık Köyü’nün dünyaca ünlü üzümü ikram edilecek.

Bayraklı standı eğlence dolu

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 3 No’lu holünde vatandaşla bir araya gelen Bayraklı Belediyesi, 150 metrekarelik ‘Smyrna Kazı Alanı’ tarihsel dekoru içinde konuklarını ağırlıyor. Latin dansları, canlı müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz, kukla yapımı gibi daha pek çok kültürel ve sanatsal etkinlikle ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak. 13 Eylül Cuma günü, Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz Bayraklı Belediyesi standının konuğu olacak.

Pınar, minikleri ağırlıyor

Pınar, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki sanat sokağında düzenleyeceği Resim Atölyesi ile minik sanatseverlerle buluşuyor. Her gün 18.00-22.00 saatleri arasındaki atölyede ortaya çıkan resimler, 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda değerlendirilecek. Pınar, Migros Sokağı’nda da yeni ürünlerini tanıtacak.