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    HaberlerEgeTürkiye’nin lezzetleri Westpark Outlet’te
    14.10.2019 - 07:50 |

    Türkiye’nin lezzetleri Westpark Outlet’te

    Westpark Outlet’te Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu.

    Türkiye’nin lezzetleri Westpark Outlet’te

    Westpark Outlet’te Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu. Türk mutfağının birbirinden leziz ürünleri İzmirlilerle buluştu. 20 Ekim’e kadar açık kalacak pazarda; Trabzon tereyağından Afyon sucuğuna, Kars kaşarından Erzincan tulum peynirine, petek baldan zeytinyağına kadar birbirinden farklı ürünler tezgahları süslüyor.

    Ümraniye'deki far hırsızları kameradaÜmraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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    14 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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