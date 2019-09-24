Türkiye’nin mucidi Tolon 82 yaşında

Tolon Makina Türkiye ve Komşu Ülkeler Satış Müdürü Cem Çobanoğlu, “Vizyonumuz sürekli kendimizi geliştirmek ve müşteriye çözüm odaklı yaklaşmak” diye konuştu.

1937 yılında Bursa’da, Türkiye sanayisine yön veren en önemli isimlerinden Kamil Tolon tarafından kurulan Tolon Makina, günümüzde İzmir Çiğli’de bulunan fabrikasından dünyaya ulaşıyor. Amerika, Belçika ve Ortadoğu’da ofisleri bulunan Tolon Makina’nın Türkiye ve Komşu Ülkeler Satış Müdürü Cem Çobanoğlu, markanın hikayesini anlattı.

- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben Cem Çobanoğlu, 1984 İzmir doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat mezunuyum. Öğrenciyken girdiğim iş hayatım, 2008 yılından beri Tolon Makina’da devam ediyor. 11 seneden beri çalıştığım Tolon Makina’da sırasıyla satış sorumlusu ve bölge müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Son dört yıldır da Tolon Makina Türkiye ve İhracat Satış Müdürü pozisyonundayım. Evliyim ve bir kızım var.

- Türkiye’nin ilkleriyle dolu bir geçmişiniz var. Tolon Makina nasıl kuruldu?

1937 yılında Bursa’da, Türkiye’de sanayiye yön veren en önemli isimlerden, Kamil Tolon tarafından kuruldu. Kendisi mucit ve müteşebbis olarak tanınıyor. Tolon, Türkiye’nin ilk dokuma tezgahı, biçerdöveri, elektrik motoru, bulaşık makinası ve çamaşır makinası üretimini gerçekleştiren kişi; daha sonra ikinci kuşaktan Kamil Bey’in oğlu Dara Tolon firmanın sanayi tipi makinalarda ilerlemesini sağlıyor. Böylece Tolon Makina, Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olma yoluna giriyor.

- Yaptığınız işler dönemin standartlarının çok ilerisinde, şirket bu vizyonu nasıl geliştirdi?

Vizyonumuz, sürekli kendimizi geliştirmek ve müşterilerimize çözüm odaklı yaklaşmak. Makinalarımızı tasarlarken ve üretirken ürüne değer katmayan hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Yalın üretim şeklini benimseyip kalite ve verimlili yüksek noktalara çıkardık. Geliştirmelerimizi sürekli hale getirdiğimiz için de müşterilerimiz Tolon markasını kullanmaktan çok mutlu.

- Sektör şu anda nasıl? Türkiye bu sektörün neresinde?

Sektörümüz şu an son derece iyi. Tolon olarak son dönemki büyük projelerin neredeyse tamamının kurulumunu yaptık. Pazarda teknolojimiz, müşteri memnuniyetimiz ve ekibimiz sayesinde lider durumdayız. Müşterilerimize iyi ki Tolon ile çalışmışız dedirtebiliyoruz. Bu da bize enerji veriyor. Onlar için hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

- Bir aile şirketi olan Tolon Makina, defalarca hayati krizlere girmiş ama her seferinde de yıkılmadan daha da güçlü ayağa kalkmış. Bunun sırrı aile bağları mı, bilgi birikimi mi ya da başka bir şey mi?

Her firmanın iniş çıkışları olabilir ancak önemli olan ders alıp, hataları tekrarlamamak. Firmamızın bugünlere gelmesinde şirket değerlerimizin çok önemi var. Her zaman doğruyu söyleriz, yaptığımız işi basitleştiririz, hep mükemmeli ararız ve harekete geçeriz. Yıllar geçse de değişmeyen değerler, bu günlere gelmemizi sağladı.

Hedef, ürün geliştirme

- İhracatla aranız nasıl?

Yıllık gelirimizin yüzde 75’ini ihracat oluşturuyor. Ancak her zaman daha iyisini yapmak için gelişim stratejilerimizi bunun üzerine yapıyoruz. 2022 yılı sonunda hedefimiz beş yılda beş kat büyümek ve yüzde 90 ihracat yapmak. Şu an dört yıllık planımızın planımızın iki yılını bitirdik ve istediğimiz noktalara ulaştık. Dünya markaları ile kalitede rekabet edecek duruma geldik. Yani emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz.

- Bireysel müşteriye mi hitap ediyorsunuz kurumsal müşteriye mi?

Her ikisine ve her müşteri portföyüne hitap ediyoruz. Otel, endüstriyel çamaşırhane, hastane, yurt, kuru temizleme, küçükten büyüğe hepsi bizim için önemlidir. Nerede kirli bir çamaşır varsa biz oradayız.

- 2019-2020 hedeflerinizden nedir? Türkiye için önemli bir değer olan Tolon’u ne konumda göreceğiz?

Daha öncede belirttiğim hedeflere ulaşmak için çok çalışmak, aile olmak ve müşterilerimizi memnun etmek ana hedeflerimiz. Ayrıca Türkiye’deki hakimiyetimizi sürdürmek, global bir oyuncu olmak için ürün geliştirmelerimize devam etmek en önemli hedeflerimizden.