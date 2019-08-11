11.08.2019 - 03:09
‘Türkiye’nin umudu’
CHP İzmir İl Örgütü, Kültürpark İzmir Sanat’ta bayramlaştı. Egedesonsöz’ün haberine göre; İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililerin katıldığı törende, önemli mesajlar verildi.
İzmir’in Türkiye’nin umudu olduğunu belirten Soyer, “Türkiye’deki umut İzmir’den beslenmek istiyor. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde. Birçok kent ve belediyenin başarısızlıkla ilgili gerekçeleri olabilir ancak bizim hiçbir mazeretimiz yok. Biz her şeyi yapmaya muktediriz, kimseden beklemeden en çok biz başarmak zorundayız” diye konuştu.
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