İzmir’in Türkiye’nin umudu olduğunu belirten Soyer, “Türkiye’deki umut İzmir’den beslenmek istiyor. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde. Birçok kent ve belediyenin başarısızlıkla ilgili gerekçeleri olabilir ancak bizim hiçbir mazeretimiz yok. Biz her şeyi yapmaya muktediriz, kimseden beklemeden en çok biz başarmak zorundayız” diye konuştu.