İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 80 bin metrekarelik dev tesiste ürettiği ürünlerle Türkiye’de ve uluslararası pazarda aranan marka olan Ege Yıldız, 2020’de 60. yaşını kutluyor.

El presiyle basılan biraç gramlık laboratuvar malzemelerinin üretimiyle sektöre giren Ege Yıldız’ın temeli, kendi adını taşıyan holdingin kurucusu Mazhar Zorlu tarafından, üç kilo plastik hammaddesi işleyen küçük bir atölyede atıldı.

Türkiye’de plastik hammaddesinin üretimi bir yana, ithalatının bile zor olduğu 1959 yılında atılan bu adım, Ege Yıldız’ı oluşturdu.

Yatırımlarını her geçen yıl artıran Ege Yıldız, İtalyanların Tariş’ten aldığı ipliğin karşılığını plastik hammaddesi olarak ödemesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın bunu, plastik sektöründeki firmalara pay etmesiyle yükselişe geçti.

1965’te Petkim’in kuruluşuyla hammadde sorununu tamamen aşan Ege Yıldız, inşaat ve zirai sulama borularıyla ek parçalarının üretimine başladı ve sektörde hızla ilerledi.

Eğitime katkı

1973’te kurulan Ege Plast Anonim Şirketi üretim işini üstlenirken, Ege Yıldız Anonim Şirketi, bugün de olduğu gibi ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştirdi.

1997’de halka açılan Mazhar Zorlu Holding ve Ege Plast Anonim Şirketi sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemdeydi. 1998’de açılan Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’de plastik sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü karşılamak amacıyla, eğitim ve öğretim hayatına başladı.

Ege Yıldız, ödüle de doymadı. Capital ve Ekonomist dergileriyle Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Anadolu Markaları ödüllerini, 2005-2007-2011 ve 2013 yıllarında kazanan Ege Yıldız, sektörde şeref kürsüsünün ilk basamağında olmanın gururunu hep yaşadı.