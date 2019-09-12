Türkiye’yi İzmir ekibi temsil ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı, Rusya’nın Saratov kentinde düzenlenen İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor. Dün başlayan etkinlik öncesi konuşan İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, “İtfaiyeciliğe ilgiyi artırmak istiyoruz. Hedefimiz bu şampiyonayı çocuklar ve gençler şampiyonası haline getirmek. 2020, 2021 ve 2022 yıllarını hazırlık çalışmalarıyla geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 23 Nisan’da, çocuklar ve gençler şampiyonasını İzmir’de düzenlemek istiyoruz” dedi.